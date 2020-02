Sondage : seulement 45% des électeurs savent pour qui ils voteront aux municipales

Si 75% des personnes interrogées se disent sûres d'aller voter aux municipales, elles sont en revanche nombreuses à ne pas encore avoir choisi pour qui.

75% des Français affirment être sûrs d'aller voter aux élections municipales des 15 et 22 mars prochains, révèle mercredi 26 février un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro. Parmi eux, 88% le feront en fonction de motivations locales plutôt que nationales.

Dans le détail, près de la moitié des électeurs (46%), voteront pour une liste "qui pourra améliorer les choses", 32% "pour réélire l'équipe en place". Seuls 11% des sondés iront voter pour sanctionner l'équipe sortante. Le vote d'adhésion l'emporte donc sur le vote de rejet selon ce sondage.

Cette consultation est marquée par l'indécision des électeurs à trois semaines du scrutin. Ils sont seulement 45% à déclarer être sûrs d'aller voter et savoir pour qui ils voteront. 14% savent déjà qu'ils n'iront pas voter. Si on détaille en fonction des partis politiques, c'est chez les sympathisants du Rassemblement national que le taux d'indécis est le plus faible, avec 65% de personnes qui sont sûres d'aller voter. Suivi par LR (62%) talonné par les sympathisants LREM, avec 61%. Le taux d'indécis le plus élevé se trouve chez les sympathisants des Verts, ils sont 55%.

La sécurité en tête des thèmes qui retiennent l'attention des électeurs

Malgré la priorité donnée aux enjeux locaux, 65% des Français s'expriment en faveur "d'un grand remaniement" après les élections municipales. Parmi eux, 47% demandent à Emmanuel Macron de changer de Premier ministre, selon ce sondage.

Parmi les thèmes qui retiennent l'attention des électeurs, arrive en tête la sécurité, enjeu prioritaire pour 49% des personnes interrogées. Viennent ensuite le développement économique et l'environnement, à égalité à 35%, la propreté de la commune pour 32% des personnes sondées. La sécurité est plébiscitée par 60% des électeurs RN, 57% chez LR, et 53% pour les sympathisants LREM. À gauche, c'est chez les électeurs de La France insoumise que la question de la sécurité arrive en tête, avec 41% des personnes interrogées, 37% au PS et 35% chez les écologistes.

Ce sondage a été réalisé les 25 et 26 février 2020 par internet, sur un échantillon représentatif de la population française, de 1 004 Français âgés de 18 ans et plus.