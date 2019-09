VIDEO. PS : Bernard Cazeneuve jure n'être candidat à rien

Le PS se cherche un homme providentiel et sa stature d'homme d'État, lui qui a été ministre de l'Intérieur et chef du dernier gouvernement de la présidence de François Hollande, lui donne une légitimité. À la Fête de la rose dimanche 8 septembre à Maraussan (Hérault), il s'est prêté au jeu du bain de foule, il a marché dans les pas de Jean Jaurès et de François Mitterrand avant lui en visitant une cave vinicole.

Cazeneuve "sans ambition aucune"

"Être à vos côtés toujours sans aucune ambition pour moi-même en dépit de ce que je lis et notamment sans aucune perspective pour l'échéance qui obsède tout le monde à tel point que chacun s'en trouve obsédé en oubliant d'expliquer pourquoi il aspire à cette échéance pour la France, moi je serai à vos côtés pour les idées, pour ce à quoi nous croyons avec la sincérité qui est la vôtre", a déclaré Bernard Cazeneuve. À La Fête de la rose, il y avait aussi le Parti communiste, le Parti radical de gauche, Génération.s, Nouvelle Donne, EELV ou Place publique. Il va falloir rassembler ces différents courants en vue des municipales de mars 2020.