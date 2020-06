Municipales : priorité à la sécurité sanitaire pour le second tour

Près de 5 000 communes sont concernées par le second tour des élections municipales, dimanche 28 juin. Mais dans quelles conditions va se tenir ce scrutin si particulier ? Des mesures exceptionnelles sont prises dans chaque bureau de vote, pour rassurer au maximum les électeurs. Et tout doit être prêt le samedi 27 juin au soir. À Roubaix (Nord), 46 bureaux de vote sont mis en place pour les 100 000 habitants de la ville. La préoccupation principale est la sécurité sanitaire. Les électeurs devront venir avec un masque, et du gel hydroalcoolique sera installé à l’entrée.

Les isoloirs repensés

Tout a été pensé pour limiter au maximum les contacts. Les isoloirs ont notamment été retournés, pour que personne ne touche au rideau. Les isoloirs sont donc ouverts côté mur. La journaliste Anne Bourse était en duplex pour le 13 Heures, depuis le ministère de l’Intérieur : "L’enjeu majeur est de ramener les Français aux urnes. La participation est la clé de ce scrutin dans plusieurs grandes villes, où les résultats s’annoncent serrés. Avec la crise du coronavirus, tout est hors-norme, il n’y a pas vraiment eu de campagne pour ce second tour, ce qui ne favorise pas la participation."