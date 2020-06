Municipales : les procurations facilitées

Comment concilier participation aux municipales et mesures barrières, alors que l'épidémie de Covid-19 reprend dans certains pays d'Europe, comme l'Allemagne ? Lors du premier tour, le 15 mars, l'abstention avait été historique. Pour éviter un tel scénario dans quatre jours, dimanche 28 juin, les autorités ont fait le choix de favoriser la procuration en la facilitant.

Jusqu'à deux procurations par personne

Ainsi, il sera par exemple possible d'avoir non plus une seule mais deux procurations par personne. De même, si une procuration avait été faite en vue du 22 mars, date initiale du scrutin, elle est toujours valable. Pour simplifier les démarches, des guichets ont également été installés dans les Ehpad et les hôpitaux. "C'est un lieu où l'on a des personnes qui sont susceptibles de ne pas pouvoir se présenter au second tour à leur bureau de vote", justifie la directrice du cabinet du préfet de la Mayenne.

