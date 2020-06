Municipales à Paris : Anne Hidalgo renonce au débat sur BFMTV et demande son report en raison de la grève au sein de la chaîne

"Je ne peux pas fermer les yeux sur la situation de ces salariés", écrit la maire sortante dans un communiqué, tout en demandant le report du débat au lendemain.

Anne Hidalgo, candidate PS à sa réélection à la mairie de Paris, renonce au débat télévisé qui devait l'opposer à ses adversaires Agnès Buzyn et Rachida Dati, mercredi 24 juin sur BFMTV. Elle explique sa décision par le contexte social au sein de la chaîne d'info en continu, où les journalistes sont mobilisés contre un plan prévoyant des suppressions de postes.

"Je ne peux pas fermer les yeux sur la situation de ces salariés, et dans ces conditions, parce que le débat démocratique doit se dérouler dans des conditions sereines, je ne participerai pas au débat", écrit dans un communiqué la candidate de Paris en commun. "Je demande à la chaîne de le reporter à demain", après la grève de 24 heures décidée par l'assemblée générale des salariés du groupe NextRadioTV.

"Nous, délégués syndicaux, avons conscience qu'il s'agit d'un moment démocratique important, mais nous appelons solennellement Mesdames Buzyn, Dati et Hidalgo à annuler leur venue sur le plateau", avait écrit l'intersyndicale dans un communiqué. De nombreux salariés se sont mobilisés contre un plan d'économies qui prévoit de supprimer près d'un tiers des postes, soit "330 à 380 CDI et jusqu'à 200 pigistes et intermittents", selon l'intersyndicale, sur un total de 1 600 salariés. Une nouvelle assemblée générale était prévue à 17 heures mercredi.

La candidate Agnès Buzyn renonce à son tour

De son côté, "Agnès Buzyn ne va pas participer à un débat auquel les trois candidates ne sont pas présentes", a réagi son directeur de communication, Gaspard Gantzer. "Nous sommes très attachés au droit de grève et à la liberté syndicale, mais nous n'avons pas à nous exprimer sur l'organisation interne des entreprises", a-t-il poursuivi, indiquant qu'Agnès Buzyn "examinera toute nouvelle proposition" de débat d'ici à la fin de la campagne, vendredi soir, minuit.

Du côté de Rachida Dati, on assure être "partants pour faire le débat ce soir, même si Anne Hidalgo n'est pas là". Nelly Garnier, directrice de campagne, a ajouté que la candidate LR avait proposé aux grévistes "de leur donner une partie de son temps de parole" lors du débat, mais qu'elle ne voyait "pas pourquoi on devrait changer tout pour une seule personne".