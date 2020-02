Municipales : à Autun, l'écologie s'impose dans la campagne

À Autun, une commune de Saône-et-Loire située aux portes du Morvan, les enjeux écologiques sont nombreux à l'approche des élections municipales. Est-il possible de concilier respect de l'environnement et développement de l'économie ? Sous les halles de la mairie, c'est jour de marché. Toutes les semaines, le stand du jardin bio des Quatre Saisons vend ses produits. Les élus de la ville misent beaucoup sur ce genre d'initiatives. La communauté de communes a même distribué gratuitement à tous les habitants un petit guide des producteurs locaux.

La problématique des coupes rases

À l'approche des élections municipales, les problématiques écologiques s'imposent de plus en plus. À l'image des coupes rases qui font régulièrement la Une des journaux locaux. Trois femmes de la commune militent depuis des années pour le respect de l'environnement. À la place des arbres coupés au ras du sol sur une parcelle à la sortie d'Autun, des sapins seront plantés. Un bois venu du Canada, qui pousse vite et qui est très rentable. Pour ces femmes, c'est une vraie catastrophe écologique.

