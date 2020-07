\"La transition écologique est la meilleure alliée de l’économie\" : Grégory Doucet était l’invité des 4 Vérités

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Avec plus de 50% des voix obtenus au second tour des municipales à Lyon (Rhône), Grégory Doucet est l’un des visages incarnant la "vague verte" qui a déferlé sur la France le 28 juin. Pour autant, sa victoire à Lyon est-elle le reflet d’une aspiration écologique de la ville ou de l’usure face à Gérard Collomb ? "À Lyon, les marches pour le climat que l’on a vu se dérouler depuis plus d'un an ont connu des succès incroyables. Je crois que cette vague de fond s’est traduite de manière politique, mais elle existe depuis longtemps dans la population. Les Lyonnaises et les Lyonnais, et de manière générale les Françaises et les Français, ont envie que le pays s’engage dans la transition écologique", a estimé le nouveau maire de Lyon.

Engager Lyon et son économie dans la transition

Quels sont à l’heure actuelle les objectifs de Grégory Doucet pour Lyon ? "L’objectif, c’est d’engager la ville dans la transition écologique, mais aussi d’engager l’économie dans cette transition. C’est la meilleure alliée de l’économie. Elle arrive, elle va avoir lieu, alors on a besoin de s’adapter, de transformer nos sociétés et nos économies aux bouleversements climatiques. On a besoin de considérer dès maintenant la question de l’épuisement de la biodiversité. Toutes les entreprises qui auront compris ça et qui sauront adopter leur mode de production, ce sont celles qui, demain, seront florissantes", a-t-il assuré.