Élection d'un nouveau maire à Marseille : "Le nom ne change rien, ce qui compte pour moi, c'est le projet", assure la deuxième adjointe Samia Ghali

"Le nom ne change rien, ce qui compte pour moi, c'est le projet", a estimé sur franceinfo Samia Ghali, deuxième adjointe à la maire de Marseille, alors que le conseil municipal de la ville a élu lundi 21 décembre le socialiste Benoît Payan pour succéder au poste de maire à l'écologiste Michèle Rubirola, démissionnaire. Samia Ghali confirme qu'elle le soutiendra et regrette les "six mois de perdus" pour "redresser" Marseille.

"Un contrat pour les Marseillais"

"J'avais fait un accord de gouvernance avec le 'Printemps marseillais' et, en son sein, le Printemps a choisi Benoît Payan donc le contrat dure", explique Samia Ghali qui devrait perdre son poste de deuxième adjointe sans en savoir plus sur ses nouvelles fonctions au sein de l'équipe municipale. C'est Benoît Payan "qui dira les choses, je le laisse faire, je ne suis pas dans un marchandage", assure l'ancienne sénatrice socialiste.

"On a beaucoup parlé des personnes au lieu de parler des Marseillaises et des Marseillais qui attendent qu'on s'occupe d'eux plutôt qu'on s'occupe de nous-mêmes", regrette Samia Ghali. Elle dit également comprendre "que certains Marseillais qui ont voté pour le Printemps aient le sentiment de perdre quelque chose mais pour autant, on est dans une situation très compliquée à Marseille". Selon elle il faut maintenant "avancer sur les dossiers".

On a perdu beaucoup de temps Samia Ghali à franceinfo

Pour Samia Ghali, Benoît Payan, qui devient à 42 ans le plus jeune maire de l'histoire de Marseille, devra gagner sa légitimité "dans le travail et dans la capacité à faire". "J'espère qu'il va se donner les moyens de faire. Je crois qu'il en a envie", déclare la deuxième adjointe à la maire de Marseille.