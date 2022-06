Reportage Législatives 2022 : "Je n'ai pas à faire le beau, j'ai à être moi-même", dans le Doubs, le boulanger Stéphane Ravacley mène campagne

À l'entrée de cette brocante à Devecey, au nord de Besançon, Stéphane Ravacley est posté avec ses soutiens pour une opération de tractage. Sur place, tout le monde a, au moins une fois, entendu parler de lui. Après une grève de la faim médiatisée pour faire régulariser son apprenti guinéen, le boulanger Stéphane Ravacley est candidat dans la deuxième circonscription du Doubs pour la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes).

Le candidat boulanger explique que c'est justement cette grève de la faim qui a été un élément déclencheur de son engagement dans la politique. "Pendant onze jours de grève de la faim, aucune administration n'est venue me voir."

"Ce silence administratif a fait de moi quelqu'un d'autre. Désormais, je veux une certaine justice, désormais je veux que le monde change." Stéphane Ravacley, candidat Nupes dans la 2ème circonscription du Doubs à franceinfo

Le candidat Nupes Stéphane Ravacley, sur une brocante de Devecey, le 26 mai 2022. (THIBAULT DELMARLE / FRANCEINFO)

Sur cette brocante, l'accueil est plutôt bon. "On sait que lui, il en a bavé. Il est un peu comme nous. Il est comme les gens simples", estime une passante. Stéphane Ravacley, justement, veut rester simple. Il pointe ses chaussures : "Ce sont mes chaussures professionnelles et je les porterai à l'Assemblée pour ne pas faire le beau. Je n'ai pas à faire le beau, j'ai à être moi-même."

Le candidat restera boulanger en cas de victoire

Cependant, le candidat doit aussi aller chercher ceux qui ne paraissent pas emballés. "Ce qui me fait peur, c'est qu'il ne connaissait rien à la politique auparavant. Il faut tout de même un minimum", estime une habitante du coin. "Ce n'est pas un problème, lui répond à distance Stéphane Ravacley. Quand on commence quelque chose, on n'a pas d'expérience. Il faut apprendre, c'est tout, et cela ne m'effraie pas."

Un candidat opportuniste ? C'est du moins ce que laisse entendre, à quelques kilomètres de là, son principal concurrent politique, le député sortant de la majorité sortante, Eric Alozet, qui fait du porte-à-porte à Montfaucon. " Chacun est libre de se présenter, mais c'est vrai que, dans cette période, on voit des personnes comme ça émerger assez brutalement dans le paysage politique. Je ne sais pas si ça dit beaucoup de la suite, de la pérennité, de l'engagement ou de la ligne politique. Je me pose beaucoup de questions", glisse-t-il.

La candidate LR dans cette circonscription, Chafia Kaoulal, quant à elle, ironise : "Effectivement, il a fait beaucoup de choses dans l'humanitaire. De l'humanitaire, j'en fais aussi, sauf que je ne me mets pas en avant."

S'il est élu député, Stéphane Ravacley assure qu'il continuera son activité de boulanger : "Quand je reviens à Besançon, ma place est dans mon entreprise. Je travaillerai de nuit et je serai au service des électeurs dans la journée."

En tout, neuf personnes sont candidates dans cette deuxième circonscription du Doubs.