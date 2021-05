Législatives partielles : LREM en tête du premier tour dans le Pas-de-Calais, le PS devant LFI à Paris

Le premier tour de quatre élections législatives partielles s'est tenu dimanche en Indre-et-Loire, dans l'Oise, le Pas-de-Calais et à Paris.

Les électeurs de quatre circonscriptions (3e circonscription d'Indre-et-Loire, 1ère de l'Oise, 6e du Pas-de-Calais et 15e de Paris) étaient appelés à voter dimanche 30 mai pour le premier tour des législatives partielles. A Paris, la socialiste Lamia El Aaraje, soutenue par Anne Hidalgo, vire en tête, comme la ministre Brigitte Bourguignon (LREM) dans le Pas-De-Calais. Des élections marquées par une très faible participation.

Le PS devance LFI dans la 15e circonscription de Paris

A Paris, dans la 15e circonscription, qui recouvre une grande partie du XXe arrondissement, la participation s'est limitée à 15,6%, soit environ un électeur sur six. Lamia El Aaraje (PS), qui arrive en tête du premier tour avec 25,66%, défendra au second tour, dimanche 6 juin, le dernier siège socialiste de la capitale face à Danielle Simonnet (La France insoumise), qui obtient 20,78%. Le candidat LR, François-Marie Didier, arrive troisième (18,52%), au coude-à-coude avec l'écologiste Antoinette Guhl (18,42%).

Ce second tour constituera un test pour les socialistes avant les régionales de fin juin où Audrey Pulvar, également soutenue par Anne Hidalgo, se présente face à la sortante Valérie Pécresse (droite) et les candidatures à gauche de Clémentine Autain (LFI) et de Julien Bayou (EELV).

La ministre Brigitte Bourguignon (LREM) en tête dans le Pas-de-Calais

Dans la 6e circonscription du Pas-de-Calais, où la participation a atteint 24,26%, la ministre LREM chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, arrive largement en tête du premier tour avec 34,95% des voix, devant la candidate du RN Marie-Christine Bourgeois avec 24,02%, suivie de Faustine Maliar (LR) avec 19,2% et Bastien Marguerite-Garin 12,91% (PS). Le candidat du PCF, Jérôme Jossien (PCF) obtient 5,8% des suffrages, et celle de Lutte ouvrière, Laure Bourel, 3,1% des voix.

En Indre-et-Loire, la candidate UDI devance largement le PS

La participation a également été faible (18,07%) dans la troisième circonscription d'Indre-et-Loire, qui englobe Loches et le sud de l'agglomération tourangelle. La maire de Beaulieu-lès-Loches, Sophie Métadier, investie par l'UDI et LR et soutenue par LREM, arrive nettement en tête du premier tour avec 45,02% des suffrages, suivie par la socialiste Murielle Riolet (20,06%), adjointe à la mairie de Chambray-lès-Tours. La députée sortante Sophie Auconie (UDI), qui a démissionné pour raisons de santé, avait ravi la circonscription à l'ancienne ministre socialiste Marisol Touraine en 2017.

Le neveu d'Olivier Dassault, Victor Habert-Dassault (LR), en tête dans l'Oise

Dans la 1ère circonscription de l'Oise, le neveu d'Olivier Dassault, mort en mars dans un accident d'hélicoptère, Victor Habert-Dassault (LR) est arrivé largement en tête avec 58,44% des voix, soit 15% des inscrits. Il affrontera au second tour la candidate RN Claire Marais-Beuil (15,27% des voix) qui a devancé Roxane Lundy pour Génération.s-PS-EELV-PCF-PRG (12,31%), conseillère municipale d'opposition à Beauvais. Le taux de participation était de 26,41 %, selon les résultats publiés par la préfecture de l'Oise lundi, à 2 heures du matin.