Le député LR de l'Oise et homme d'affaires Olivier Dassault est mort à l'âge de 69 ans dans le crash de son hélicoptère

Le parlementaire était le fils et petit-fils des industriels Serge et Marcel Dassault.

Le député Les Républicains de l'Oise Olivier Dassault est mort à l'âge de 69 ans, dimanche 7 mars, a appris franceinfo auprès de la présidence de l'Assemblée nationale. Olivier Dassault était le fils et petit-fils des industriels Serge et Marcel Dassault et l'une des plus grandes fortunes de France.

Le parlementaire a perdu la vie dans un accident d'hélicoptère, dimanche après-midi à Touques, près de Deauville, selon les informations de France Bleu Normandie. L'appareil avait décollé d'une propriété privée en fin d'après-midi. Le pilote est également mort dans l'accident. La procureure de la République de Lisieux a chargé la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens de l'enquête. Le Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) a également ouvert une enquête de sécurité.

Un "capitaine d'industrie" salué par le chef de l'Etat

Emmanuel Macron a rendu hommage à l'élu, dans un tweet. "Olivier Dassault aimait la France. Capitaine d'industrie, député, élu local, commandant de réserve dans l'armée de l'air : sa vie durant, il ne cessa de servir notre pays, d'en valoriser les atouts. Son décès brutal est une grande perte. Pensées à sa famille et à ses proches", a écrit le chef de l'Etat.

De nombreuses personnalités de droite ont également rendu hommage à Olivier Dassault. "Notre région perd un grand serviteur", a tweeté Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France. "Grande tristesse à la nouvelle de la brutale disparition d'Olivier Dassault. Homme d'entreprise, mais aussi photographe reconnu, il avait la passion de la politique dans le sang, ancré dans son département de l'Oise", a salué Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France.