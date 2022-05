Législatives : Jean-Luc Mélenchon est "l'idiot utile" d'Emmanuel Macron, estime Christian Jacob

"La France insoumise a une idée, c'est le chaos, le blocage, la VIe République", a estimé Christian Jacob, président du parti Les Républicains, jeudi 5 mai sur France Inter, alors que le parti de Jean-Luc Mélenchon travaille à l'union des gauches en vue des élections législatives de 12 et 19 juin prochain. "Cette mise en scène est invraisemblable, c'est tout et n'importe quoi", a jugé le député LR de Seine-et-Marne, concernant l'accord conclu avec les Verts, le Parti communiste et le Parti socialiste, qui doit le soumettre jeudi soir à son parlement interne.

"Plus sérieusement, chacun sait qu'il y a absolument zéro chance, et dieu merci, que Jean-Luc Mélenchon devienne Premier ministre", a lancé Christian Jacob, qualifiant le patron des Insoumis "d'idiot utile" d'Emmanuel Macron. "Emmanuel Macron avait besoin de quelqu'un pour jouer l'idiot utile, c'est ce que Marine Le Pen a fait à ses dépens à la présidentielle, là il fait la même chose avec Jean-Luc Mélenchon", a précisé le président des LR.

Christian Jacob (@ChJacob77) sur l'accord trouvé entre le PS et la France insoumise : "C'est tout et n'importe quoi. Je me mets à la place du militant socialiste, républicain. On connait la France insoumise : leur idée c'est le chaos, le blocage." #le79Inter pic.twitter.com/Ic2qBqlVSU — France Inter (@franceinter) May 5, 2022

Selon lui, "Emmanuel Macron est incapable de porter quelle que réforme que ce soit à force de faire du 'en même temps'", prenant pour exemple son rétropédalage sur les retraites. "Il est incapable d'avoir une ligne sur quoi que ce soit. Il n'a aucune vision sur rien", a jugé Christian Jacob qui "ne se reconnaît en rien dans la politique menée par Emmanuel Macron". "C'est l'échec total sur ce quinquennat", a-t-il critiqué, pointant du doigt "le bilan" des ex-LR qui ont rejoint Emmanuel Macron. "Édouard Philippe a mis le feu sur tous les ronds-points de France (...) Bruno Le Maire, c'est la gabegie financière totale avant la crise du Covid", a affirmé Christian Jacob.

Christian Jacob (@ChJacob77) : "Pourquoi nous refusons l'idée du parti unique ? Car on ne se reconnait en rien dans la politique d'Emmanuel Macron. Ceux d'entre nous qui y sont allés, quel bilan ? Edouard Philippe a mis le feu sur tous les ronds-points de France." #le79Inter pic.twitter.com/KBpgscy85a — France Inter (@franceinter) May 5, 2022

Il a ainsi rejeté toute alliance possible avec quel que parti que ce soit, refusant "les manoeuvres politiciennes". "Nous allons aux législatives sur nos couleurs, nous sommes là pour représenter les territoires qui sont les nôtres", a-t-il indiqué, réaffirmant "l'indépendance" de son parti dans cette campagne, dont l'objectif est "d'avoir le maximum de députés", "au-delà" des 100 que comptent actuellement les Républicains. "Je crois en l'ancrage territorial de nos élus et c'est là que, les Républicains, nous faisons la différence", a-t-il assuré.