Législatives anticipées : la CFDT "mobilisera toutes ses forces pour que l’extrême droite n’accède pas au pouvoir"

La CFDT "mobilisera toutes ses forces pour que l'extrême droite n’accède pas au pouvoir", prévient le premier syndicat de France dans un communiqué lundi 10 juin. Après la large victoire du Rassemblement national aux élections européennes, Emmanuel Macron a annoncé dimanche la dissolution l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections législatives.

Une annonce "totalement précipitée et dangereuse" qui "transforme ce scrutin en rendez-vous hexagonal". La CFDT "le déplore" et assure qu'elle "agira en responsabilité". "Nous avons besoin de plus d'Europe. De plus d'Europe sociale, de plus d'Europe écologique, de plus d'Europe démocratique. Le projet de l'extrême droite propose à l'inverse une Europe repliée sur elle-même et mortifère", affirme la CFDT.

Le syndicat estime que le score historique du RN est "une très mauvaise nouvelle pour les travailleuses et les travailleurs" car "l'extrême droite porte un projet de repli sur soi et d'exclusion des différences".

Une réunion de l'intersyndicale lundi soir

L'intersyndicale – composée de la CGT, de la CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO – va se réunir lundi soir au siège de la CGT à Montreuil (Seine-Saint-Denis), confirment lundi plusieurs sources syndicales à France Inter. Les secrétaires généraux de la FSU, de Solidaires et de l'Unsa y participeront également, a appris franceinfo de sources syndicales. La réunion se tiendra ce lundi à 18h30 au siège de la CGT, selon ces mêmes sources.

Les résultats des élections européennes et la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale seront évoqués. Les instances de la CGT se sont déjà réunies tard dans la nuit.