Législatives 2024 : une candidate Nouveau Front populaire de Dordogne porte plainte contre sa concurrente RN pour "injures et diffamation" dans un tract

Christelle Druillole, candidate PS-Nouveau Front populaire (NFP) de la troisième circonscription de Dordogne, a annoncé mercredi 3 juillet sur France Bleu Périgord porter plainte contre son adversaire du Rassemblement national, Florence Joubert, pour "injures et diffamation" dans un tract.

Lors du débat pour le second tour des législatives mercredi sur France Bleu Périgord, Christelle Druillole, la candidate socialiste du NFP, a brandi un tract du RN distribué sur les marchés. Sur ce document, on peut voir la photo de Christelle Druillole et un texte de la candidate RN qui affirme faire barrage à la "dangereuse union d'extrême gauche" : "L'alliance scandaleuse de la gauche de Christelle Druillole a abandonné les Français au profit du désordre et défend aujourd'hui le pire : appel à la violence, à la haine de la police, des juifs, complaisance avec les terroristes du Hamas, accointances avec des islamistes, et même soutien aux émeutes des banlieues. La gauche attise la haine et renie les valeurs républicaines", est-il écrit.

"On a enfin votre vrai visage"

"C’est très grave !, rétorque la candidate NFP. Vos propos sont honteux pour une candidate à la députation. On a enfin votre vrai visage, et le masque est tombé. Je vais aller porter plainte", assure Christelle Druillole sur France Bleu Périgord. "J’assume totalement mes propos, répond Florence Joubert, la candidate du RN. C’est une coalition, vous auriez dû mettre monsieur Mélenchon en photo. Pourquoi vous êtes-vous acoquinés avec monsieur Mélenchon ?"

Christelle Druillole indique à France Bleu Périgord qu'elle a pris rendez-vous au commissariat de police de Périgueux mercredi à 10 heures pour porter plainte pour "injures et diffamation". La candidate socialiste envisage aussi de saisir la justice pour déterminer si les règles de la campagne électorale ont bien été respectées.