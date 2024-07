Législatives 2024 : "Nous avons à construire une forme politique institutionnelle radicalement nouvelle", estime le socialiste Boris Vallaud

"On a besoin de se donner du temps" pour présenter une candidature pour le poste de Premier ministre, a assuré lundi 8 juillet sur franceinfo le socialiste Boris Vallaud, réélu député dans la 3e circonscription des Landes. "Se donner du temps", alors que le premier secrétaire du PS, Olivier Faure a affirmé sur franceinfo que le Nouveau Front populaire proposerait un nom pour Matignon "dans la semaine".

"Ce que nous avons à construire, c'est au fond une forme politique institutionnelle radicalement nouvelle", a prévenu le chef de file sortant du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. "Un Meccano institutionnel qu'il nous faut inventer, a-t-il souligné afin "de répondre aux aspirations majoritaires des Français". "Si nous ne sommes pas capables de répondre à ces questions-là, de trouver la construction institutionnelle et politique pour répondre aux aspirations des Français, ce sera un exercice un peu vain", a estimé l'élu des Landes, plaidant pour un changement des "pratiques politiques". "Je crois que très vite, nous devons rentrer en discussion avec les partenaires sociaux, avec cette société civile organisée, avec les élus locaux qui, pendant trop longtemps ont été caporalisés, infantilisés par Emmanuel Macron", a-t-il ajouté.

Ne pas décevoir

Si la gauche revendique de former le gouvernement après sa victoire aux législatives, ce sera sur la base programme du Nouveau Front populaire. "Notre aspiration à tous est d'aller au plus loin dans ce que nous avons porté dans cette élection et qui a rencontré l'adhésion de beaucoup d'électeurs", a-t-il souligné. "Il nous faut construire une proposition politique qui permette tout à la fois d'être soutenu dans la durée et d'améliorer la vie des Français", a-t-il assuré. "Si on ne s'attaque pas à la question du pouvoir d'achat, de l'augmentation des salaires, à la question du soutien à nos services publics, à l'école, à la question de l'hôpital public, si nous ne sommes pas capables d'être aux côtés des familles monoparentales, je crois que nous n'y arriverons pas", a-t-il concédé. "Nous avons gagné dans le cadre d'un front républicain. Il ne faut décevoir ni l'un, ni l'autre", a prévenu le socaliste.