Législatives 2024 : comment les reports de voix du "front républicain" ont joué contre le RN, selon notre sondage

Les électeurs du Nouveau Front populaire du premier tour se sont massivement reportés sur Ensemble ou LR face au RN au second tour, selon Ipsos-Talan. A contrario, les candidats LFI n'ont pas autant bénéficié du "front républicain" que les candidats PS, écologistes ou PCF.

Le "front républicain", bâti entre les deux tours des élections législatives 2024 pour limiter la vague RN qui devait déferler à l'Assemblée nationale, a largement fonctionné. Selon l'étude Ipsos-Talan pour Radio France, France Télévisions, France24-RFI et LCP-Assemblée nationale, les électeurs du Nouveau Front populaire du premier tour se sont massivement portés sur les candidats Ensemble et Les Républicains en cas de duel contre le RN au second tour, dimanche 7 juillet. Dans une moindre mesure, ceux de l'ex-majorité présidentielle ont également joué le report, mais uniquement quand le candidat du Nouveau Front populaire n'était pas un candidat LFI.

Dans le détail, les duels LR-RN ont vu le barrage républicain fonctionner à plein : 70% des électeurs du NFP lors du premier tour ont voté LR au second tour et 79% des électeurs Ensemble ont fait de même. Les duels Ensemble-RN ont également vu 72% des électeurs du NFP du premier tour voter Ensemble, contre 53% des électeurs LR et divers droite.

Le barrage a été moins efficace dans le cas des duels entre candidats de gauche et RN. Quand le candidat du NFP était un PS, un écologiste ou un communiste, 54% des électeurs Ensemble du premier tour se sont reportés sur lui. Mais 29% seulement des électeurs LR et divers droite l'ont choisi. Ils étaient plus nombreux à voter RN (34%) ou à choisir le vote blanc ou nul ou l'abstention (37%).

Les candidats La France insoumise, eux, ont eu du mal à convaincre de la pertinence du barrage. Les électeurs Ensemble au premier tour n'ont été que 43% à voter LFI au second. Et du côté de LR, ce report tombe à 26% ; 38% ont voté RN et 36% ont voté nul ou blanc, ou se sont abstenus.