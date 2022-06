Législatives 2022 : les territoires d'outre-mer commencent à voter, la période de réserve a débuté

Un jour avant l'Hexagone, les Français d'outre-mer se rendent samedi 11 juin aux urnes pour le premier tour des élections législatives. Dans l'ordre, selon le décalage horaire, les bureaux de vote ont ouvert à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, aux Antilles, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et à Mayotte, avant la France continentale et la Corse dimanche à 8 heures (heure de Paris).

En Polynésie française et dans les onze circonscriptions des Français de l'étranger, le premier tour a déjà eu lieu les 4 et 5 juin. Au second tour, dix duels y opposeront la majorité présidentielle à la coalition de gauche, la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale).

Après la clôture de la campagne vendredi à minuit, la période de réserve a débuté. Jusqu'à 20 heures dimanche, aucun "message ayant le caractère de propagande électorale" ne doit être diffusé par les médias audiovisuels. Il est toutefois possible d’évoquer les enjeux du scrutin, les opérations matérielles de vote et le taux de participation.