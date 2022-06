François Bayrou est "persuadé" qu'Emmanuel Macron a entendu le message des législatives

"Nous avons une chose à faire : nous approcher aussi près que possible de l'union nationale", estime le président du MoDem.

"Je suis persuadé que oui", Emmanuel Macron a entendu le message adressé par le résultat des législatives, assure mercredi 22 juin François Bayrou sur France Inter. "Le sentiment que j'ai eu en parlant avec lui c'est que oui, et c'est nécessaire, on ne peut pas ignorer ce message", ajoute le maire de Pau.

"Les Français ont envoyé un message fort et à bien des égards violents", explique François Bayrou. Ils veulent "que la méthode de gouvernement change en France" et "que toutes les sensibilités du pays soient représentées et que chacun soit respecté à la mesure de ce qu'il est", ajoute-t-il. "Je suis pour un gouvernement qui agisse en tenant compte des sensibilités du pays."

Alors, le pays est-il gouvernable ? "Nous sommes dans un temps de crise avec une Assemblée qu'on dirait ingouvernable", répond-il. "D'une certaine manière, il est bien que ça ait changé", relance François Bayrou à propos de la manière dont la France était jusqu'à présent gouvernée depuis le début de la Ve République. "Nous avons une chose à faire : nous approcher aussi près que possible de l'union nationale", espère François Bayrou.

Quant au score réalisé par le RN et ses 89 députés envoyés à l'Assemblée, le président du MoDem assure qu'une "partie des Français est en sécession, en rupture avec le pouvoir habituel. Il nous faut retrouver le lien que les Français citoyens doivent avoir avec ceux qui les représentent."