Espagne : les socialistes remportent les législatives, l'extrême droite entre au Parlement

Le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez a remporté les élections législatives, dimanche 28 avril, mais sans atteindre la majorité absolue. L'extrême droite se prépare quant à elle à entrer en force au parlement. "Le parti ultra nationaliste Vox entre au Parlement. C'est historique, mais avec 24 sièges c'est moins que certaines estimations", explique Stéphanie Perez depuis Madrid.

Tractations

Loin de la majorité absolue, Pedro Sanchez va devoir se lancer dans d'intenses tractations pour former une majorité. "Les Espagnols vont devoir encore attendre un peu pour connaître la formation de leur futur gouvernement puisque le pays reste en campagne pour les élections européennes et les élections municipales (...) Cela va retarder encore un peu plus les négociations", conclut la correspondante de France 2 en Espagne.

Le JT

Les autres sujets du JT