Poussée socialiste, irruption de l'extrême droite... Ce qu'il faut retenir des législatives en Espagne

Soulagement pour Pedro Sanchez. Le chef du gouvernement sortant en Espagne, leader du Parti socialiste espagnol (PSOE), a réussi à surmonter une concurrence féroce et inédite aux élections législatives anticipées, dimanche 28 avril, en arrivant en tête avec 28,7% des voix. Voici ce qu'il faut retenir de ce scrutin national, le troisième en quatre ans dans ce pays marqué par une forte instabilité politique.

Le PSOE a obtenu 123 sièges de députés, sur les 350 que compte le Parlement. Il s'agit d'un gain de 45% en nombre d'élus pour la formation de gauche, qui en avait remporté 85 aux législatives en 2016. "Les socialistes ont remporté les législatives", s'est félicité Pedro Sanchez, avec un large sourire, dimanche soir, devant ses partisans à Madrid.

Grand perdant du scrutin, le Parti populaire (droite) doit se contenter de 66 sièges, contre 137 en 2016. Ciudadanos (centre-droit) arrive troisième, avec 57 sièges, soit près du double de son précédent résultat. En repli, Podemos (extrême gauche) doit se contenter de la quatrième place, avec 42 élus.

Plus de 40 ans après la fin de la dictature de Francisco Franco, le mouvement d'extrême droite Vox signe une entrée remarquée au Parlement. Il obtient 24 sièges, après avoir séduit 2,7 millions d'électeurs et recueilli 10,3% des voix. Ce total est toutefois inférieur à ce qu'il pouvait espérer pour peser sur la formation du futur gouvernement. "Les sondages prévoyaient jusqu'à 35 ou 40 sièges, donc c'est un succès en demi-teinte", confirme à franceinfo l'historien spécialiste de l'Espagne Benoît Pellistrandi.

"Vox est venu pour rester", a réagi le chef du parti, Santiago Abascal, promettant que ce résultat constituait le début de "la reconquête". "La gauche sait que la fête est finie", a lancé son bras droit, Javier Ortega Smith. En France, Marine Le Pen a salué cette "entrée fracassante".

Mes plus chaleureuses félicitations à @Santi_ABASCAL et à son jeune et vigoureux parti @vox_es pour son entrée fracassante au Parlement !



Les Nations ont besoin de défenseurs enthousiastes ! pic.twitter.com/rbKlYdiHwY