DIRECT. Politique : la Nupes propose le dépôt d'un texte commun à tous les groupes parlementaires pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution

"On n’a pas les personnels, on a un maximum de sous-traitance et un turn-over au niveau des équipes qui font augmenter les problèmes d'exploitation", explique le président du syndicat de pilotes Alter chez Air France, Alexandre Rio, sur franceinfo, après l’appel à la grève lancé par son syndicat en raison d’un "danger grave et imminent" lié à "la fatigue" des pilotes.

(MAXPPP)