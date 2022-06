Elisabeth Borne va rester Première ministre et formera un "nouveau gouvernement d’action" début juillet, annonce Emmanuel Macron

Depuis le mauvais résultat de la majorité aux législatives, son sort restait incertain. Elisabeth Borne est confirmée au poste de Première ministre par Emmanuel Macron, qui l'annonce dans un entretien à l'AFP, samedi 25 juin. Le chef de l'Etat explique avoir "décidé de confirmer [sa] confiance" à celle qu'il avait choisie en mai pour "mener l'action du gouvernement dans la durée".

Un "nouveau gouvernement d'action" sera formé dans "les premiers jours du mois de juillet", affirme-t-il. D'ici là, Elisabeth Borne est chargée de sonder les différents groupes de l'Assemblée nationale, notamment sur leur volonté de participer au gouvernement, de voter la confiance en la Première ministre et le projet de budget.

"A mon retour du G7 et de l'Otan", dont le sommet à Madrid se termine jeudi, "la Première ministre me soumettra des propositions pour une feuille de route pour le gouvernement de la France sur les prochains mois et les prochaines années, et également pour la composition d'un nouveau gouvernement d'action au service de la France", détaille Emmanuel Macron dans cet entretien.

Si le président de la République se dit ouvert à l'entrée d'autres forces politiques au gouvernement, il précise que "la base de ces discussions" avec la Première ministre sera le "cadre du projet présidentiel et de celui de la majorité présidentielle qui pourra être amendé ou enrichi".