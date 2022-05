DIRECT. Politique : "On est déjà au travail", affirme la porte-parole du gouvernement concernant le pouvoir d'achat des Français

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #POLITIQUE

: "Je n'ai jamais eu ma carte à EELV, mais j'ai des convictions très fortes sur le changement climatique et sur la biodiversité", assure Amélie de Montchalin, la nouvelle ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

: 🗣 Eric Zemmour affirme que l’objectif du RN est de le “tuer” ➡️ “Eric Zemmour a passé 8 mois à faire en sorte d’empêcher la qualification de Marine Le Pen au second tour. Il ne faut pas être mauvais perdant. Marine Le Pen est la leader de l’opposition”, estime Jordan Bardella.



: "Notre objectif, c'est d'avoir des députés RN partout. Je dis aux Français : 'Ne laissez pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron'", affirme Jordan Bardella. Le président du RN par intérim tacle aussi Eric Zemmour en le qualifiant de "mauvais perdant".

: "Il faut que le juge intervienne, plaide Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique après les accusations de viols contre le nouveau ministre de l'Autonomie, Damien Abad. Ce n'est ni vous ni moi qui doit juger ce genre de situation. La présemption d'innoncence est l'un des pilliers de notre société."

: "Les premières mesures annoncées par Madame Borne, c'est de la casse sociale."



La candidate aux législatives de La Nouvelle Union populaire écologique et sociale, Clémence Guetté, a qualifié le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne "de droite".

: "Ma mission c'est de sortir la France des énergies fossiles."



La nouvelle ministre de la Transition énergétique affirme être "du coté de l'écologie des solutions et pas de l'écologie des illusions".

: 🗣 « Il y a une nécessité d’exemplarité. Le choix de sa nomination est un très mauvais signal pour les victimes de violences sexistes et sexuelles » affirme @Clemence_Guette à propos de l'affaire Damien Abad. 📺 #franceinfo canal 27



: La candidate aux législatives de La Nouvelle Union populaire écologique et sociale, Clémence Guetté, estime sur franceinfo que Damien Abad n'a pas sa place dans le gouvernement après les accusations de viols à son encontre.

• #ABAD "Lourdingue", "insistant" : au sein des Républicains, certains décrivent un comportement inapproprié de la part de Damien Abad.

: Bonjour @Bernard. En France, les élections législatives ont bien lieu les dimanches 12 et 19 juin. Par contre, le premier tour des élections législatives se tiendra le 4 juin 2022 pour le continent américain et les Caraïbes et le 5 juin 2022 pour le reste du monde (hors France). Le second tour se tiendra le 18 juin 2022 pour le continent américain et les Caraïbes et le 19 juin 2022 pour le reste du monde (hors France). De plus, les Français résidant à l'étranger auront la possibilité de voter par internet. Attention, les dates de vote sont différentes : du 27 mai au 1er juin 2022 pour le premier tour et du 10 au 15 juin 2022 pour le second tour.

: Bonjour FI. Pourriez-vous confirmer les dates des législatives. Tous les médias, dont vous, indiquent 12 et 19 juin. Mais le site officiel gouvernement annonce 5 et 19 juin !Etant à l'étranger, je peux même voter pour le 2ème tour par internet à partir du 10 juin, soit avant le 1er tour que vous annoncez !

: Le ministre du Travail Olivier Dussopt a précisé sur RTL que le gouvernement avait pour "objectif" une indexation des pensions de retraite sur l'inflation "valable dès la retraite de juillet, versée le 9 août".

: "C'est un projet de loi très lourd avec le chèque alimentaire, avec le bouclier tarifaire, continuer à bloquer les prix, avec aussi le triplement de la prime Macron avec les dispositifs de participation, d'intéressement, le dividende salarié."



La porte-parole du gouvernement a précisé qu'il y aurait un projet de loi sur le pouvoir d'achat, "peut-être même deux", l'un "financier qui va apporter des mesures financières et un texte d'accompagnement qui portera d'autres types de mesures".



: Le projet de loi sur le pouvoir d'achat sera finalement présenté en Conseil des ministres après les législatives de juin et non avant, a rectifié la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire, sur France 2.

: "Lourdingue", "insistant", voire "déplacé"... Au sein des Républicains, certains décrivent un comportement inapproprié de la part de Damien Abad, après les accusations de viols par deux femmes dans Médiapart, pour des faits présumés remontant à 2010 et 2011. Témoignages.

: Face à l'inflation qui s'accélère, le ministre de l'Economie a appelé les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires, lors d'une réunion à Bercy avec les organisations patronales, défavorables à toute hausse généralisée.

Qui se présente dans votre circonscription aux prochaines élections législatives des 12 et 19 juin ? La réponse est désormais à portée de clics, grâce à notre moteur de recherche. C'est simple, vous tapez votre adresse dans la barre qui se trouve dans l'article, cliquez sur la loupe et la liste s'affiche.



Accusé de viols par deux femmes, Damien Abad se dit "innocent" et n'envisage pas de démissionner. Le nouveau ministre s'est exprimé face à la presse en fin d'après-midi depuis l'Ain, où il est candidat aux législatives.