Carte Législatives 2022 : tous les candidats dans toutes les circonscriptions

Retrouvez sur notre carte les 577 circonscriptions et les 6 293 candidats pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022.

Qui se présente, et où ? Avec quelle investiture ? Circonscription par circonscription, voici la liste officielle des candidats en lice pour les élections législatives 2022 des 12 et 19 juin 2022, avec leur nuance et le parti ou la coalition qu'ils représentent. Si vous ne connaisez pas votre circonscription, vous pouvez la trouver ainsi que les candidats qui s'y présentent grâce à notre moteur de recherche.

>> Trouvez votre circonscription et les candidats qui s'y présentent grâce à notre moteur de recherche par adresse

Sur notre carte figurent les 553 circonscriptions des départements métropolitains, les cinq circonscriptions des départements d'outre-mer, les huit circonscriptions des collectivités d'outre-mer et les onze circonscriptions des Français établis hors de France, avec pour chacune la liste officielle des candidats qui se présentent.

Pour chacun des 6 293 candidats, nous affichons la nuance politique attribuée par le ministère de l'Intérieur par la circulaire datée du 13 mai, complétée par la mention du parti ou de la formation politique, et le cas échéant par la coalition électorale. L'ordre dans lequel apparaissent les candidats est celui du tirage au sort effectué en préfecture : c'est le même que vous retrouverez sur les panneaux d'affichage de la circonscription.

Si l'étiquette politique est librement choisie par le candidat, la nuance politique, elle, est attribuée par l'administration. Mardi 7 juin, le Conseil d'Etat a enjoint au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de prendre en considération la Nupes comme "une nuance politique à part entière". Dans la circulaire du 13 mai, la nuance "Ensemble ! (Majorité présidentielle)" regroupait LREM, le MoDem, Horizons et leurs alliés. Mais la nuance "Nupes" pour la Nouvelle Union populaire écologique et sociale n'avait en revanche pas été créée, le PS, LFI, le PCF et les écologistes apparaissant ainsi comme des nuances séparées. Et dans le cas des écologistes, une seule nuance "écologistes" regroupait l'ensemble des formations (Europe-Ecologie-Les Verts, Union des démocrates et des écologistes, Les Nouveaux démocrates, Alliance Ecologiste Indépendante, Rassemblement citoyen-CAP 21, Génération écologie, parti animaliste, autres partis ou candidats écologistes).

Dans un souci de lisibilité, et avant la décision du Conseil d'Etat, nous avions choisi de compléter la nuance du ministère à chaque fois que cela était possible par le parti ou la coalition dont le candidat a obtenu l'investiture.