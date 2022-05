Législatives : condamné pour violences conjugales, le candidat de la majorité Jérôme Peyrat se retire de la course dans la 4e circonscription de Dordogne

Son investiture par la majorité présidentielle avait mis le feu aux poudres. Jérôme Peyrat, candidat d'Ensemble ! aux élections législatives, condamné en 2020 pour des violences envers une ex-compagne, a annoncé retirer sa candidature, mercredi 18 mai, après une série de critiques dans la classe politique.

"J'entends que ma candidature aux élections législatives pourrait porter atteinte à ma famille politique. Je la retire", a déclaré l'ex-candidat dans la 4e circonscription de Dordogne. "J'invite chacune et chacun à regarder précisément les faits qui me sont reprochés, la décision de justice et les autres décisions prises dans cette affaire", a-t-il ajouté.

Le délégué général de La République en marche (LREM), Stanislas Guerini, qui avait assuré, mercredi matin, sur franceinfo, que Jérôme Peyrat était "un honnête homme", a aussitôt publié un communiqué. "Je mesure que les propos tenus ce matin sur franceinfo, en réponse à une question sur l'investiture" de Jérôme Peyrat, "ont pu heurter et blesser". "Pour ne laisser aucune place à l'ambiguïté sur nos engagements, j'ai échangé avec Jérôme Peyrat ce jour, et nous avons convenu ensemble qu'il retire sa candidature", a ajouté Stanislas Guerini sur Twitter.