Législatives 2024 : “Tout le monde n’a pas gagné”, estime Emmanuel Bompard, coordinateur de LFI

Emmanuel Bompard, député LFI, était l’invité des “4 Vérités” de France 2, lundi 8 juillet.

En l’absence de majorité absolue, que peut faire Emmanuel Macron ? “Tout le monde n’a pas gagné. Il y a une coalition politique, le Nouveau Front populaire, qui arrive en tête du deuxième tour des élections législatives et qui dispose du plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale”, explique Emmanuel Bompard, coordinateur de La France insoumise et député des Bouches-du-Rhône. “Et puis, il y a des perdants, le camp macroniste, qui perd de nombreux sièges et qui est relégué en deuxième position”, poursuit-il.



“Il est bien loin de ce que disaient les sondages”



Il classe également le Rassemblement national dans la catégorie des perdants. “Certes, il a progressé, mais il reste bien loin de ce que disaient les sondages ces dernières semaines”, commente Emmanuel Bompard, sur le plateau des “4 Vérités”, lundi 8 juillet. Selon lui, c’est la première formation politique à l’Assemblée nationale qui doit gouverner.