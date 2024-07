Législatives 2024 : Emmanuel Macron "attendra la structuration de la nouvelle Assemblée nationale pour prendre les décisions nécessaires"

Le chef de l'Etat entend prendre le temps d'analyser la nouvelle donne politique. "Le président de la République prend actuellement connaissance des résultats de ces élections législatives au rythme des remontées, circonscription par circonscription", indique l'Elysée à franceinfo dimanche 7 juillet, alors que le Nouveau Front populaire est arrivé en tête du second tour des élections législatives devant Ensemble pour la République.

"Conformément à la tradition républicaine, il attendra la structuration de la nouvelle Assemblée nationale pour prendre les décisions nécessaires. Le président dans son rôle de garant de nos institutions veillera au respect du choix souverain des Français", ajoute l'Elysée.

Selon l'étude Ipsos-Talan pour Radio France, France Télévisions, France24-RFI et LCP-Assemblée nationale, le Nouveau Front populaire remporte entre 177 et 192 sièges, Ensemble-Renaissance entre 152 et 158 députés, et le RN et ses alliés entre 138 et 145 élus. Les Républicains (non alliés au RN) et divers droite sont crédités de 63 à 67 sièges.