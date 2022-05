Info franceinfo Législatives : Thierry Solère ne sera pas candidat dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine pour la majorité

Le député Thierry Solère, ex-Les Républicains et désormais proche conseiller d'Emmanuel Macron, n'a pas déposé sa candidature pour les élections législatives dans la 9e circonscription des Hauts-de-Seine comme il était prévu, a appris le service politique de France télévisions auprès de la majorité.

>> Législatives : suivez les dernières informations dans notre direct

Selon nos informations, c'est Emmanuel Pellerin, avocat, qui est venu jeudi 19 mai au matin en préfecture pour déposer sa candidature en substitution, au nom de la majorité présidentielle.

Il est mis en examen pour 13 chefs d'accusation

La candidature de celui qui est également conseiller régional d'Ile-de-France était critiquée en raison de l'existence d'une information judiciaire ouverte depuis 2019 contre lui, et dans laquelle l'élu, âgé de 50 ans, est mis en examen pour treize chefs d'accusation, dont "fraude fiscale", "emploi fictif" et "financement illicite de dépenses électorales".

Il est soupçonné d'avoir "usé de son influence en vue de faire obtenir des marchés" à des sociétés immobilières entre 2007 et 2017, et à une société de conseil entre 2011 et 2012, d'après le parquet de Nanterre (Hauts-de-Seine), interrogé en janvier. Il a aussi été mis en examen pour manquements aux obligations déclaratives à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).