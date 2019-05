Italie, le danger des fake news

La campagne européenne se joue de plus en plus sur les réseaux sociaux. En Italie, selon l'autorité de régulation de l'information, les fake news ont plus de visibilité que les vraies informations. Face à la menace d'ingérence pendant cette campagne électorale pour les élections européennes, les initiatives pour débusquer les fausses informations se multiplient.