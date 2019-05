C'est ce qu'affirme "Le Canard enchaîné" dans son édition de mardi. Contacté par franceinfo, l'entourage du leader de La France insoumise dément formellement et parle d'une histoire "loufoque".

Une campagne électorale se joue souvent sur des détails. Mais à en croire Le Canard enchaîné, La France insoumise est allée loin pour mettre toutes les chances de son côté en vue des élections européennes, dont le scrutin aura lieu le 26 mai.

Dans son édition du mardi 30 avril, l'hebdomadaire assure que Jean-Luc Mélenchon a fait jeter 180 000 affiches de campagne à la poubelle... au motif qu'il voulait "une cravate bordeaux sur l'affiche" et qu'il en avait "une bleue sur un premier tirage". Ordre aurait ensuite été donné à l'entreprise de "tout réimprimer". Soit 10 000 à 30 000 euros qui auraient été jetés par la fenêtre, selon les estimations de certains spécialistes du secteur contactés par franceinfo.

Affiche de campagne de La France insoumise aux européennes. A gauche, Manon Aubry, la tête de liste. A droite, Jean-Luc Mélenchon, leader du mouvement. (LA FRANCE INSOUMISE)

Joint par franceinfo, l'entourage de Jean-Luc Mélenchon dément les informations du Canard. "Des affiches balancées à la poubelle pour une histoire de couleur de cravate ? Mais c'est complètement loufoque !", coupe d'entrée de jeu Manuel Bompard, le numéro 2 de la liste de La France insoumise. "C'est juste absurde", s'agace de son côté Bastien Lachaud, le directeur de campagne. "Jean-Luc Mélenchon avec une cravate bleue ? Déjà, ça, c'est juste impossible !", glisse une troisième proche.

"On n'imprime pas 180 000 affiches comme ça"

Franceinfo n'a pas réussi à joindre l'imprimeur en question pour obtenir sa version des faits. Néanmoins, un concurrent basé en Ile-de-France émet lui aussi quelques doutes. "Avant d'appuyer sur le bouton, il y a énormément d'échanges avec le client, raconte Michel Hébrard, directeur de l'imprimerie Grenier. On ne lance pas 180 000 affiches comme ça, poursuit ce patron, qui a l'habitude de travailler avec les partis politiques en période électorale. Il y a des allers-retours pour les éventuelles retouches. On imprime quelques exemplaires et on les montre avant de faire quoi que ce soit."

Même dans l'urgence, on a les logiciels aujourd'hui pour modifier la couleur d'une cravate.Michel Hébrard, de l'entreprise Grenier à franceinfo

Un imprimeur de Loire-Atlantique, lui aussi habitué à honorer des commandes de partis politiques, ne dit pas autre chose. "Il arrive qu'on ait des caprices de toute dernière minute, mais ça se fait à l'ordinateur, explique-t-il à franceinfo. Surtout que sur l'affiche en question, il n'y a même pas toute la cravate, juste la partie haute, c'est assez facile à corriger."

Franceinfo a pu avoir accès à l'affiche officielle de La France insoumise. Celui qui figure en 78e et avant-dernière position (une place non éligible) porte bien une cravate bordeaux. C'est cette image que vous verrez à partir du 13 mai, comme le précise le Code électoral, sur les panneaux installés devant les bureaux de vote en France.