Européennes : La République en marche garde son avance sur le Rassemblement national, selon un sondage

Selon cette enquête, 23% des sondés disent vouloir voter pour la liste de la formation d'Emmanuel Macron et 19,5% pour celle de Marine Le Pen, en cas en présence d'une liste représentant les "gilets jaunes".

La République en Marche (LREM) conserve son avance sur le Rassemblement national (RN) dans les intentions de vote aux élections européennes, selon une enquête Ipsos-Sopra Steria pour le centre de recherches de l'institut de Sciences politiques (Cevipof), la Fondation Jean-Jaurès et Le Monde (article abonnés), publiée lundi 25 février.

Sur 10 000 personnes interrogées par internet du 15 au 21 février, 23% disent vouloir voter pour la liste de la formation d'Emmanuel Macron et 19,5% pour celle du parti d'extrême-droite, dans l'hypothèse où il y aurait une liste "gilets jaunes". Sans liste "gilets jaunes", la marge serait un peu plus étroite mais la liste LREM resterait en tête, toujours avec 23% des intentions de vote contre 21% pour celle du parti d'extrême-droite de Marine Le Pen. Pourtant, la satisfaction à l'égard du chef de l'Etat a encore baissé avec 15% seulement de satisfaits et une note moyenne de 3,4 sur 10, contre 23% et 4,4 en mai 2018. Le nombre de sondés insatisfaits par Emmanuel Macron bondit à 52% (35% en mai 2018) et le nombre de ceux qui ne sont ni satisfaits, ni insatisfaits chute à 33% (au lieu de 42%).

Ils sont 54% à dire qu'ils n'apprécient ni la personnalité ni l'action du chef de l'Etat, contre 17% d'un avis contraire ; 10% le classent à gauche, 39% au centre et 66% à droite. Mais 52% des sondés estiment que Marine Le Pen ferait moins bien que lui, contre 22% d'un avis contraire.

Les partis de gauche sous les 10%

Pour 53% d'entre eux, le chef de file de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, ferait aussi moins bien qu'Emmanuel Macron, contre 16% d'un avis contraire. Seuls 12% estiment que le président de LR, Laurent Wauquiez, ferait mieux, 42% jugeant qu'il ferait moins bien. La présence ou non d'une liste représentant le mouvement de protestation née d'un refus de l'augmentation des taxes sur le carburant change peu le rapport de force pour les autres listes aux élections européennes du 26 mai.

Toutes sont reléguées sous la barre des 10% d'intentions de vote à l'exception de LR (12% dans les deux cas). Les listes LFI et Europe Ecologie-Les Verts (EELV) font jeu égal, avec 8% d'intentions de vote pour chacune en cas de présence d'une liste "Gilets jaunes", 8,5% dans le cas inverse. La liste Génération.s et Nouvelle Donne soutenue par l'ancien candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon oscille entre 5% et 5,5%, comme celle du Parti socialiste, et celle de Debout la France fait à peine mieux (6% et 6,5%). Le Parti communiste reste pour sa part scotché à 2% et la liste UDI (centriste) à 2,5%.

Si les élections européennes suscitent l'intérêt de trois Français sur quatre, le taux d'abstention s'annonce néanmoins très élevé : 74% des personnes interrogées se disent intéressées par ce scrutin intermédiaire mais seulement 42% se déclarent certaines d'aller voter le 26 mai, ce qui conduit à un taux de participation évalué entre 40% et 44%.