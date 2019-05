Européennes : Hamon, Lagarde et Dupont-Aignan invités d'un pré-débat sur le site de Yahoo, avant le débat sur France 2 et France Inter mercredi

Les deux médias du service public organisent un débat en deux parties, la première réunissant les six partis en tête des intentions de vote. Invités de la seconde partie, ces trois candidats ont dénoncé un "scandale démocratique".

Déplorant d'avoir été conviés à un débat à l'heure "où les gens dorment" sur France 2 et France Inter mercredi, Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), Jean-Christophe Lagarde (UDI) et Benoît Hamon (Génération.s) se retrouveront en début de soirée pour un autre débat sur le site de Yahoo, a annoncé la plateforme internet dimanche 19 mai.

Ce "débat avant le débat" débutera à 18 heures et doit durer environ 1h30. Il sera diffusé en direct sur le site et sur les réseaux sociaux et filmé depuis le studio de Yahoo Actualités. Les trois candidats débattront d'abord avec le journaliste Clément Viktorovitch, avant d'échanger entre eux uniquement, précise Alexandre Delperier, directeur des contenus et des programmes du site.

Le débat organisé mercredi par France 2 et France Inter sera lui divisé en deux parties. Une première réunira six candidats ou chefs de partis représentant les six formations en tête dans les sondages. Neuf autres candidats ont été conviés à une deuxième partie du débat, en seconde partie de soirée. Benoît Hamon, Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Christophe Lagarde, conviés à ce deuxième débat, ont jugé ce choix "parfaitement inacceptable", et menacé, le 15 mai, de boycotter l'émission.