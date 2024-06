Européennes 2024 : pourquoi la propagande électorale n'est pas arrivée dans toutes les boîtes aux lettres

A deux jours du scrutin, le ministère de l'Intérieur assure vendredi que "plus d'un tiers" des électeurs ont reçu les enveloppes contenant les professions de foi et bulletins des listes candidates au Parlement européen.

Plus que deux jours avant les élections européennes. Alors que le jour du vote approche, de nombreux Français s'étonnent, vendredi 7 juin, de n'avoir pas encore reçu la propagande électorale. Ces enveloppes, envoyées systématiquement aux électeurs avant un scrutin, contiennent les professions de foi des candidats et des bulletins de vote.

Sur les réseaux sociaux, des internautes s'inquiètent de n'avoir encore rien reçu. Le patron des insoumis, Jean-Luc Mélenchon, s'est lui aussi saisi du sujet. "Pourquoi des professions de foi n'arrivent pas dans certains quartiers ?", a-t-il tonné samedi lors d'un meeting à Toulouse, tandis que la tête de liste Manon Aubry s'est interrogée mercredi sur franceinfo sur les conditions d'organisation du scrutin.

Des enveloppes expédiées par courrier, "jusqu'à samedi inclus"

L'envoi de la propagande électorale aux 49,5 millions d'électeurs inscrits se déroule pourtant sans accrocs, selon le ministère de l'Intérieur. Après un examen par la commission nationale de propagande, qui s'assure de leur conformité, les professions de foi et bulletins des candidats sont expédiés par courrier aux électeurs par les préfectures ou leurs prestataires, précise le ministère de l'Intérieur. "Les opérations de mise sous pli doivent être finalisées le mercredi précédant le scrutin [le 5 juin donc, pour le scrutin européen], afin que l'opérateur postal assure leur distribution aux électeurs dans les jours précédant le scrutin".

Les envois de propagande électorale "sont en cours d'achèvement", et les autorités ne relèvent "pas de difficultés particulières". Le ministère de l'Intérieur précise vendredi matin que "plus d'un tiers des électeurs ont déjà reçu leur propagande".

A La Poste, chargée de la distribution des propagandes électorales, "tout se déroule normalement", assure aussi la direction du groupe à franceinfo. "Nous distribuons au fur et à mesure que les préfectures nous donnent les plis", précise La Poste. La distribution réalisée par les facteurs peut donc intervenir "jusqu'à samedi inclus". Une règle qui concerne "tous les territoires".

Des disparités territoriales et des frais d'impression incombant aux candidats

Qu'ils arrivent vendredi ou samedi, les plis reçus par les électeurs seront de toute façon incomplets. Les frais d'impression des propagandes et des bulletins de vote incombent aux candidats. Plusieurs listes, sur les 38 en lice pour les européennes, n'ont pas les moyens de transmettre leurs bulletins et programmes à tous les électeurs. Le nombre de professions de foi reçues varie ainsi pour chaque département : 15 professions de foi sont ainsi envoyées en Moselle, précise la préfecture, contre 16 dans l'Yonne. Dans les Pyrénées-Orientales, 17 listes n'ont fourni aucun document électoral.

Le jour du vote, les bulletins des 38 listes ne seront pas non plus tous disponibles dans les bureaux de vote, à cause d'un coût de fabrication trop élevé pour certaines listes, rapporte un article du Monde. Il est toutefois possible pour les électeurs d'imprimer leurs propres bulletins, par exemple depuis les sites des préfectures, à condition de respecter des critères précis : le bulletin doit être imprimé en format paysage, sur une feuille A4 en recto verso si le bulletins est conçu ainsi, sur papier blanc au grammage compris entre 70g/m² et 80g/m² et avec une encre d'une seule couleur.