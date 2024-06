Direct Elections européennes 2024 : suivez le dernier jour de campagne avant le scrutin de dimanche

La dernière ligne droite. La campagne des élections européennes prend fin, vendredi 7 juin, au terme d'une ultime journée d'efforts pour les listes engagées en France. A minuit, la période de réserve débutera jusqu'à dimanche, 20 heures, et la publication des estimations puis des résultats. Suivez notre direct.

Valérie Hayer en Mayenne, Raphaël Glucksmann à Lille. Avant le silence politique de la période de réserve, les candidats répondent aux médias et organisent des événements militants pour tenter de convaincre les indécis, comme Valérie Hayer (Renaissance et alliés) en Mayenne et Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) à Lille.

Franceinfo répond à vos questions. Vous avez des interrogations sur les modalités du vote, sur le rôle du Parlement européen, sur les enjeux en France ? Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires du live (en bas de cette page). Pour vous aider à y voir plus clair, nous vous donnons rendez-vous à 11 heures pour un tchat sur franceinfo.fr, puis de 13h30 à 14 heures sur l'antenne radio de franceinfo.

Plusieurs pays ont commencé à voter. Les électeurs néerlandais ont été les premiers à s'exprimer dans les urnes, jeudi, alors que les Irlandais le font vendredi. Quant aux Tchèques, ils peuvent choisir leurs députés européens vendredi et samedi, tandis que la plupart des élections se tiendront samedi et surtout dimanche sur le Vieux Continent. Les estimations et les résultats seront communiqués dimanche soir pour tous les pays de l'UE.