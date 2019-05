Elections européennes : Josiane Balasko déclare soutenir la liste communiste de Ian Brossat

"Le 26 mai prochain, j’ai choisi d’aller voter et j’ai choisi d’aller voter pour la liste des communistes conduite par Ian Brossat", écrit la comédienne dans "L'Humanité".

"Vous n’êtes pas forcément communistes et je ne le suis pas non plus." Pourtant, la comédienne Josiane Balasko manifeste son soutien au parti, mardi 7 mai. Dans une tribune publiée sur L'Humanité, l'actrice déclare : "Après une longue réflexion, le 26 mai prochain [pour les élections européennes] j’ai choisi d’aller voter et j’ai choisi d’aller voter pour la liste des communistes conduite par Ian Brossat." Raison principale de son appui : la présence, en numéro 2 de la liste, de Marie-Hélène Bourlard, ouvrière. "La liste des communistes est la seule à mettre tout en haut une ouvrière", écrit Josiane Balasko.

"En 2017, lors de la campagne des législatives, cette actrice engagée avait déjà soutenu publiquement Ian Brossat, alors candidat dans le 18e arrondissement de Paris", présice l'Obs. Cette fois-ci, l'actrice s'engage plus encore et va prêter, d'après l'hebdomadaire, "sa plume et sa voix au clip de campagne de l’élu parisien".