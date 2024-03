Direct Elections européennes 2024 : suivez l'interview de Raphaël Glucksmann, invité de "Demain l'Europe" de 8h30 à 9h30 sur franceinfo

Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste et de Place publique aux élections européennes de juin, est l'invité de "Demain l'Europe", vendredi 29 mars sur franceinfo. Il répond aux questions de Jean-Rémi Baudot et Agathe Lambret, avec deux journalistes européens, le Suédois Magnus Falkehed et la Belge Adeline Percept. Renaud Dély livrera également son analyse.

Le candidat de la social-démocratie. Raphaël Glucksmann, 44 ans, mène pour la deuxième fois la liste PS-Place publique et il espère s'immiscer dans le match entre le RN et Renaissance. Social-démocrate revendiqué, il se pose en candidat du vote utile à gauche et va tenter de passer devant Valérie Hayer, en mettant en avant la défense d'une Europe qu'il veut "réveiller" et rendre "plus juste, plus digne".

Une bataille pour le leadership à gauche. L'enjeu est de faire basculer les équilibres à Bruxelles et, pour la gauche européenne, d'obtenir la majorité au Parlement, aujourd'hui détenue par la droite. C'est aussi, sur le plan national, de faire bouger les lignes en vue de la présidentielle de 2027. En ordre dispersé pour le scrutin du 9 juin, insoumis, socialistes, écologistes et communistes se livrent une bataille pour le leadership à gauche.

En troisième position dans les sondages. Dans une série de sondages récents, la liste emmenée par Raphaël Glucksmann est créditée de 9% à 13% des intentions de vote, en troisième position derrière la liste du RN de Jordan Bardella et celle des macronistes, dirigée par Valérie Hayer. Il y a cinq ans, Raphaël Glucksmann avait convaincu 6,19% des électeurs, derrière La France insoumise (6,31%) et l'Union de la droite et du centre (8,48%). C'est Europe Ecologie-Les Verts (13,48%) qui était arrivé en tête à gauche, dans un scrutin dominé par le Rassemblement national (23,34%) et Renaissance (22,42%).