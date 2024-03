Élections européennes : "Jean-Luc Mélenchon fait une forme de campagne parallèle", dénonce Marie Toussaint, tête de liste écologiste

"Jean-Luc Mélenchon fait une forme de campagne parallèle", dénonce vendredi 29 mars sur France Inter Marie Toussaint, tête de liste Les Écologistes aux élections européennes. L'eurodéputée accuse l'ancien candidat à la présidentielle de vouloir nationaliser le scrutin européen. Elle regrette ainsi que Jean-Luc Mélenchon "parle d'élection présidentielle, comme si les européennes n'existaient pas".

S'il est candidat à une place non éligible sur la liste de Manon Aubry, le leader de La France insoumise se montre omniprésent dans la campagne. Pour Marie Toussaint, cela entraîne une "forme de confusion".

"On n'est pas dans une élection qui serait la quatrième élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, on est bien dans une élection européenne." Marie Toussaint, tête de liste écologiste aux Européennes sur France Inter

La candidate veut marquer sa différence avec les socialistes

Marie Toussaint veut aussi montrer sa différence avec Raphaël Glucksmann, tête de liste PS-Place publique. "Les socialistes européens soutiennent le pacte de stabilité budgétaire", déplore la candidate écologiste. Elle soutient que son groupe le refuse non "pas par principe, mais parce qu'il entravera toute capacité d'investissement dans la transition écologique". Marie Toussaint souhaite plutôt "dégager des moyens pour investir" dans cette transition. Elle réclame donc des "investissements massifs aux niveaux européen et français".

L'eurodéputée plaide notamment pour la création d'un "fonds souverain" en prenant le contrôle des groupes pétrogaziers européens les plus polluants. Elle justifie cette proposition en rappelant que certaines entreprises "continuent à déployer des activités qui mettent en danger la sûreté de la planète". "Il faut reprendre en main ces entreprises et pour cela rentrer en capital, comme nous le faisons dans d'autres secteurs stratégiques", explique Marie Toussaint. Ce fonds sera doté d'un montant de 100 milliards d'euros. Et pour trouver cette somme, la tête de liste écologiste estime qu'il "faut prendre l'argent que nous dépensons aujourd'hui pour soutenir les énergies fossiles et le mettre au service de la protection du climat". Elle rappelle ainsi qu'en 2022 "330 milliards d'euros de subventions [ont été accordées] aux énergies fossiles" dans l'Union européenne. "Il faut rediriger l'argent", martèle-t-elle.