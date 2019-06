"C'est un tribun qui vous enthousiasme" : les militants de La France insoumise convaincus par le discours de Jean-Luc Mélenchon

Le leader du mouvement s'est exprimé devant ses troupes après plusieurs semaines de silence.

Certains le disaient prêt à tout plaquer, mais pas question de raccrocher les gants. Jean-Luc Mélenchon s'est adressé à ses partisans dimanche 23 juin, lors d'une assemblée représentative de La France insoumise dans le bois de Vincennes à Paris. S'il est resté discret ces dernières semaines, après le score décevant du mouvement lors des élections européennes (6,3% des voix), le leader des Insoumis tente de remobiliser ses troupes.

Pendant son discours, Jean-Luc Mélenchon a évoqué le mouvement, son score, mais aussi les rumeurs sur un possible départ. "Je suis stupéfait qu'on me demande à moi de m'en aller", s'est-il étonné. Les militants, eux, apprécient la mise au point. "On est des êtres humains," confie l'un des fidèles présent dans la salle. "Il l'a dit, il est perfectible mais pas parfait. Même si on fait des erreurs, l'essentiel c'est d'être toujours capable d'écouter la réalité."

La figure du chef retrouvée

"Il est absolument en cohérence avec le besoin du moment", explique une autre militante. "Toutes les accusations au sujet de son ego et du manque de démocratie en interne n'ont pas lieu d'être." C'est pourtant ce qu'avait critiqué Jean-Marie Brohm dans une note au vitriol, mais le discours semble l'avoir réconcilié avec le leader du mouvement. "Jean-Luc est un tribun qui vous emmène et vous enthousiasme." Une des forces de Jean-Luc Mélenchon, qui lui permet de réaffirmer son statut de chef de La France insoumise.