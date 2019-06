VIDEO. Mélenchon réaffirme son rôle de leader de La France insoumise : "Je suis stupéfait qu'on me demande de m'en aller"

C'était sa première prise de parole face aux militants depuis la débâcle de La France insoumise aux élections européennes. Jean-Luc Mélenchon a réaffirmé son rôle de chef de file devant l'assemblée représentative du mouvement, dimanche 23 juin, à Paris. "A la sortie [des élections] on me dit : 'Vous aviez parlé d'un référendum anti-Macron, ça n'est pas ce qui s'est passé'. (...) Le pouvoir et tous ses amis étaient réunis dans une seule liste et ils ont fait 20%. 80% leur ont dit : 'Allez vous faire voir !'", s'est défendu le leader du parti d'extrême gauche.

"Je suis stupéfait de voir que c'est à moi que l'on demande de s'en aller, sans que je sache d'ailleurs de quoi je dois m'en aller", a encore estimé Jean-Luc Mélenchon.

Je suis président de groupe à l'Assemblée nationale, je suis d'ailleurs le seul élu par les autres dans le mouvement des Insoumis. Je le signale parce que, pour un dictateur, c'est quand même curieux. Jean-Luc Mélenchon

S'il a déclaré que ce n'est plus lui qui "ouvrirait toutes les réunions" de La France insoumise, le député a néanmoins estimé que son "rôle [était] consubstantiel au mouvement", notamment parce que "c'est [lui] qui [était] candidat à la présidentielle".