APPEL A TEMOIGNAGES. Vous avez voté pour le Parti animaliste aux européennes ? Expliquez-nous votre choix

La formation emmenée par l'avocate Hélène Thouy, qui se présentait au deuxième scrutin de son histoire, a recueilli 2,17% des voix, tirant son épingle du jeu face à des concurrents bien plus médiatisés.

Elle a devancé l'Alliance jaune de Francis Lalanne ainsi que des têtes de liste de notoriété nationale, comme Florian Philippot (Les Patriotes), Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) et François Asselineau (UPR). Elle talonne même Ian Brossat (PCF) et Jean-Christophe Lagarde (UDI). La liste du Parti animaliste a recueilli 2,17% des voix lors des élections européennes, dimanche 26 mai, ce qui en fait la grande surprise du scrutin parmi les "petites listes", celles qui avaient peu de chances d'obtenir des élus.

>> Suivez les réactions aux résultats des européennes dans notre direct

La tête de liste Hélène Thouy, avocate qui a notamment défendu l'association L214, avait été invitée par certains médias, mais n'avait pas été conviée aux différents débats entre les candidats. Ses bulletins n'étaient pas présents dans tous les bureaux de vote, et le parti dénonce même des "fraudes", comme "des bulletins enfouis dans des cartons ou cachés sous d'autres listes". Malgré ce déficit d'exposition et de notoriété, et un programme essentiellement tourné autour de la question animale, quelque 490 570 électeurs ont voté pour le Parti animaliste.

Pour comprendre qui sont ces électeurs, nous cherchons à recueillir leurs témoignages. Si vous avez glissé un bulletin animaliste dans l'urne hier, nous aimerions savoir ce qui vous a séduit, quelles sont vos idées sur la protection animale, pour qui vous votez habituellement… Si vous êtes concerné et prêt à nous répondre (en votre nom ou anonymement), vous pouvez nous laisser un message dans la zone "réagir" ci-dessous, ou écrire à louis.boy@francetv.fr, en n'oubliant pas vos coordonnées (ou numéro de téléphone) pour que nous puissions vous recontacter. Toutes ces informations resteront confidentielles.