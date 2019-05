Européennes : Estrosi et Robinet voteront pour la liste LR et non LREM

Les deux maires, classés comme "Macron-compatibles", s'en expliquent au "JDD".

Christian Estrosi et Arnaud Robinet ont beau être considérés comme "Macron-compatibles", les deux maires LR de Nice et Reims annoncent pourtant dans une tribune au JDD dimanche 12 mai qu'ils voteront pour la liste LR aux élections européennes.

"Si nous avons décidé, en tant que maire de Nice et maire de Reims, de nous engager en faveur de la liste des Républicains (...), c'est parce que le projet a su être en phase avec les attentes que nous rencontrons au quotidien dans nos villes", expliquent les édiles. "Nous préférons l'audace d'une liste jeune à une liste qui prône la renaissance, mais ne sait où elle va siéger demain à Strasbourg", ajoutent-ils, en référence à la liste LREM baptisée Renaissance.

"La diversité et la cohérence" de la liste LR

"Nous nous retrouvons dans la diversité et la cohérence de la liste de rassemblement des Républicains et des centristes qui rejoindra demain le Parti populaire européen, seul groupe en capacité de constituer une majorité stable face aux populistes", affirment Christian Estrosi et Arnaud Robinet.

"Les maires sont des élus libres qui n'ont de seul compte à rendre qu'à leurs concitoyens", déclarent encore les deux élus, membres de La France audacieuse, collectif de maires de droite et du centre. Et de trancher : "Le soutien des maires ne se négocie pas dans les couloirs parisiens, il se gagne par des preuves."