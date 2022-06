DIRECT. Emmanuel Macron attendu à Marseille aux côtés du ministre de l'Education, Pap Ndiaye

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron se rendra, jeudi 2 juin, à Marseille (Bouches-du-Rhône) aux côtés du nouveau ministre de l'Education, Pap Ndiaye, pour faire la promotion de "l'école du futur", une expérimentation contestée par les syndicats qui réclament avant tout une "feuille de route" pour la rentrée. Le chef de l'Etat "visitera l'école Menpenti et son laboratoire de mathématiques, projet pédagogique innovant, mis en place dans le cadre de l'expérimentation 'école du futur' lancée en septembre 2021 avec le plan 'Marseille en Grand'", a précisé l'Elysée. Suivez l'actualité des législatives et du gouvernement dans notre direct.

En meeting, Mélenchon galvanise la Nupes. Moins de deux semaines avant le premier tour des législatives, Jean-Luc Mélenchon a renoué avec l'exercice du meeting mercredi soir à Paris pour galvaniser les troupes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Quelque 1 500 personnes se sont tout de même pressées à la salle Olympe de Gouges dans le XIe arrondissement de Paris.

L'absence de groupe RN à l'Assemblée serait un "déni démocratique", selon Marine Le Pen. "Quand on fait 42% au second tour de la présidentielle, ce serait un déni démocratique majeur si le RN n'avait pas un groupe de députés", a déclaré Marine Le Pen mercredi lors d'une conférence de presse à Calais. Le Rassemblement national devrait obtenir 15 élus lors des scrutins des 12 et 19 juin pour former un groupe. Le parti compte actuellement sept députés dont une apparentée.

Edouard Philippe en campagne. L'ancien Premier ministre s'est invité mercredi à Paris dans la campagne des législatives d'un de ses poulains, Pierre-Yves Bournazel. Avec son mouvement Horizons, Edouard Philippe entend peser dans la future Assemblée nationale.