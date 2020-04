Coronavirus : en errance avec plusieurs morts à bord, le paquebot "Zaandam" est autorisé à accoster en Floride

Après avoir erré pendant des jours, après avoir été rejeté par plusieurs ports parce qu'il transportait des passagers atteints du coronavirus, le navire de croisière "Zaandam" a enfin été autorisé à accoster en Floride, jeudi 2 avril.

"Les garde-côtes, le département à la Sécurité intérieure, les responsables de la santé et le comté de Broward sont parvenus à la décision d'autoriser les navires de croisière Zaandam et (son adjoint) Rotterdam à accoster à Port Everglades", dans la région de Fort Lauderdale, a annoncé sur Twitter le maire de cette ville américaine.

The Coast Guard, Homeland Security, health officials, and Broward County have reached a decision to allow the #Zaandam and #Rotterdam cruise ships to dock at @PortEverglades, ending a journey in which many on board became ill and showed symptoms of #COVIDー19. My full comments ⬇️ pic.twitter.com/MmrZBcBZi0