Assemblée nationale : les candidats du groupe Renaissance aux postes clés

Le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale a dévoilé les noms de ses candidats aux postes clés auxquels peuvent prétendre les députés soutenant le président de la République dans l'hémicycle, dans les commissions et les délégations.

>> Perchoir, groupes politiques, commission des finances... Pourquoi la semaine s'annonce brûlante à l'Assemblée nationale

Sacha Houlié a été choisi pour candidater à la présidence de la commission des Lois, Guillaume Kasbarian pour la présidence de la commission des Affaires économiques, Fadila Khattabi pour la présidence de la commission des Affaires sociales, Pieyre-Alexandre Anglade pour la présidence de la commission des Affaires européennes, Jean-Marc Zulesi pour la présidence de la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire. Le groupe Renaissance doit encore départager Thomas Gassilloud et Jean-Michel Jacques lors d'un second vote pour la candidature à la présidence de la commission de la Défense nationale et des forces armées.

Marie Guevenoux, Eric Woerth, Bérangère Couillard...

Le groupe propose Marie Guevenoux à un poste de questeur et doit départager Guillaume Gouffier-Cha et Eric Woerth lors d'un second vote pour le deuxième poste de questeur. Rémy Rebeyrotte a été choisi pour candidater au poste de secrétaire de l'Assemblée.

Bérangère Couillard se présente pour prendre la tête de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre femmes et hommes. Nicolas Metzdorf pour celle de la délégation parlementaire aux Outre-mer. Thomas Cazenave et Stella Dupont doivent encore être départagés lors d'un second vote pour la présidence de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Stéphanie Rist se présente pour devenir rapporteure générale de la commission des Affaires sociales. Il doit y avoir un second tour pour choisir qui, entre Jean-René Cazeneuve et Mathieu Lefevre, se présentera au poste de rapporteur général de la commission des Finances.