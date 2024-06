Résultats des élections européennes 2024 : l'abstention devrait s'élever à 48%, selon une estimation Ipsos

Le recul de l'abstention aux élections européennes se confirme, scrutin après scrutin. Selon une estimation Ipsos pour France Télévisions, Radio France, France 24, RFI, Public Sénat et LCP Assemblée nationale, l'abstention devrait s'élever, dimanche 9 juin, à 48%, soit 1,9 point de moins qu'en 2019 et 9,6 points de moins qu'en 2014. Plus de la moitié des 49,5 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes cette année, alors que de nombreux partis avaient martelé la date du 9 juin pour tenter de convaincre les Français d'aller voter.

La hausse de la participation s'observait déjà avec les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur à midi (19,81% cette année contre 19,26% en 2019) et 17 heures (45,26% cette année contre 43,29% en 2019). Après 2019, c'est la deuxième fois que le scrutin se déroule dans le cadre d'une unique circonscription nationale au XXIe siècle (et non plus dans des circonscriptions interrégionales), ce qui a pu contribuer à rendre le scrutin plus lisible aux yeux des électeurs.