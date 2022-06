Carte Législatives 2022 : quelle participation à midi dans votre département au premier tour ?

À midi, la participation au premier tour des élections législatives, dimanche 12 juin, s'est établie à18.43% au niveau national, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. C'est 0,8 points de moins qu'en 2017 à la même heure, où 19,24% des électeurs s'étaient déplacés. Quelle est la situation à la mi-journée dans votre département ? Pour le savoir, consultez notre carte ci-dessous.

Les Lotois, champions de la participation

Les cinq départements dont les habitants ont le plus voté à midi sont le Lot, le Cantal, le Jura, la Dordogne et le Gers. En bas du classement, les cinq départements où la participation est la plus faible sont (commencer par le plus faible et remonter) : Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Paris, Essonne et Val-d'Oise.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19 heures, voire 20 heures dans les grandes villes. Quelque 48,7 millions d'électeurs sont appelés à voter pour départager les 6 293 candidats aux législatives.