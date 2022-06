Carte Législatives 2022 : en cinq ans, comment a évolué la participation à 17 heures dans votre département ?

À 17h, la participation au premier tour des élections législatives, dimanche 12 juin, s'est établie à 39,42% au niveau national, selon les statistiques du ministère de l'Intérieur, en recul de 1,3 point par rapport au précédent scrutin de 2017. La participation à cette heure-là il y a cinq ans s'était établie à 40,75%.

Pour autant, la baisse n'est pas uniforme dans tous les départements français. Le département du Bas-Rhin connaît la plus forte chute, avec plus de 8 points de baisse de participation entre le premier tour de 2017 et celui de 2022, à 17h, suivi par la Haute-Corse (-7,25 points) et l'Ariège (-6,63 points).

De l'autre côté, certains départements ont une participation supérieure cette année par rapport à il y a cinq ans. C'est le cas par exemple du Lot, de la Vienne et des Pyrénées-Atlantiques qui gagnent près de 8 points de participation chacun.