DIRECT. Législatives 2022 : les bureaux de vote ouvrent leurs portes, 48,7 millions d'électeurs sont appelés à choisir leur député

Ce qu'il faut savoir

Qui sortira gagnant du scrutin ? Les bureaux de vote ouvrent dès 8 heures du matin, dimanche 12 juin, pour le premier tour des élections législatives. Ils fermeront à 18 heures dans la plupart des communes et 20 heures dans les grandes villes. Quelque 48,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes afin de choisir leur député dans les 577 circonscriptions françaises. Les nouveaux locataires du Palais-Bourbon siégeront pendant cinq ans. Suivez dans notre direct cette journée de vote et les premiers résultats, qui seront dévoilés à 20 heures.

La participation, cette grande inconnue. Lors du précédent scrutin, en 2017, 51,3% des électeurs s'étaient abstenus, un record sous la Ve République pour des législatives. Qu'en sera-t-il cette année ? Les instituts de sondage tablent tous sur une abstention élevée. "Nous avons une participation qui pourrait être comprise entre 44 et 48%, donc une abstention qui pourrait être à 54%. (...) On est véritablement dans une élection peu mobilisatrice", a expliqué jeudi sur franceinfo Brice Teinturier, directeur général délégué de l’institut de sondage Ipsos.

Un mode de scrutin particulier. L'élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Pour être élu au 1er tour, un candidat doit obtenir non seulement plus de 50% des suffrages exprimés, mais aussi un nombre de voix au moins égal à 25% du nombre des électeurs inscrits. Si aucun des candidats ne remplit ces conditions, les deux arrivés en tête sont automatiquement qualifiés pour un second tour. Et ceux qui dépassent 12,5% des inscrits – même en troisième ou quatrième position – peuvent se maintenir (donnant lieu à des triangulaires ou quadrangulaires). Au second tour, le candidat qui remporte le plus de voix est élu, quelle que soit la participation.

Les forces politiques en présence. Les différentes composantes de la majorité présidentielle – LREM (Renaissance), MoDem, Agir, Horizons – se sont entendues pour présenter des candidats réunis sous la bannière Ensemble. A gauche aussi, les principaux partis – LFI, PCF, PS et EELV – ont trouvé un accord pour présenter des candidats sous l'étiquette de la Nupes. A droite, LR et l'UDI ont fait alliance, comme il est de coutume. A l'extrême droite, le RN et Reconquête ! partent divisés et présentent des candidats chacun de leur côté.