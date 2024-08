Allocation de rentrée scolaire, taux du livret d’épargne populaire, Pass rail... Tout ce qui change à partir du 1er août

Il va y avoir du nouveau au mois d'août. L'allocation de rentrée scolaire va être versée. Le taux du livret d'épargne populaire va baisser. Une hausse prévue du prix de l'électricité ne va finalement pas avoir lieu. Et les jeunes n'ont plus que quelques semaines pour bénéficier du Pass rail. Voici tout ce qui va changer à partir du mercredi 1er août.

L'allocation de rentrée scolaire va être versée

C'est à partir de la mi-août que vont commencer les versements de l'allocation de rentrée scolaire (ARS). Celle-ci doit aider les familles à faire face à différentes dépenses, notamment les fournitures scolaires ou encore les vêtements. "Destinée aux familles d'enfants entre 6 et 18 ans scolarisés, l'ARS est versée automatiquement en une fois pour les enfants nés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018", explique la Caisse nationale des allocations familiales.

L'ARS, soumise à condition de ressources, est modulée en fonction de l'âge de l'enfant : pour ceux entre 6 et 10 ans, elle s'élève à 416,40 euros, pour ceux entre 11 et 14 ans, elle est de 439,38 euros, pour les plus grands, entre 15 et 18 ans, elle est fixée à 454,60 euros.

Le taux du livret d'épargne populaire va baisser

Le livret d'épargne populaire (LEP), détenu par 11,4 millions de Français et accessible sous conditions de revenus, voit son taux passer de 5% à 4%. Après avoir culminé à 6% en 2023, le taux du LEP avait déjà subi une baisse le 1er février 2024, à 5%. Le LEP est plafonné à 10 000 euros (hors intérêts capitalisés). Garanti par l'Etat, il est également exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux.

En revanche, les taux du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) sont maintenus à 3%, suivant ainsi les recommandations du gouverneur de la Banque de France. Ces taux sont "ainsi bien supérieurs à une inflation redescendue à 2,2%", selon le ministère des Economies.

Août est le dernier mois pour profiter du Pass rail

Le mois d'août est le dernier qui va permettre aux jeunes de 16 à 27 ans de bénéficier du Pass rail. Ce forfait leur permet de voyager sans limite en TER ou en Intercités, mais pas les TGV et Ouigo, sur le réseau ferroviaire français, de jour comme de nuit, pour 49 euros mensuels.

A la mi-juillet, la SNCF avait annoncé que 100 000 Pass rail avaient été vendus et plus de 450 000 billets réservés. Le Pass rail ne permet pas de monter dans un train sans réservation. Les voyageurs doivent donc toujours réserver leurs places.

Le prix de l'électricité reste finalement stable

C'est un changement prévu qui n'a pas lieu. Une augmentation d'environ 1% devait survenir au 1er août, mais le gouvernement a annoncé, le 15 juillet, y renoncer. En moyenne, elle aurait entraîné une hausse de la facture annuelle de "l'ordre de 12 euros", avait précisé le ministère de l'Economie.

Cette hausse de 1% peut sembler modeste par rapport à l'augmentation du "prix repère du gaz" de 11,7% en juillet. Mais elle aurait eu lieu dans un contexte politique inflammable, alors que les prix de l'énergie ont agité les débats des élections européennes et législatives. "C'est une décision qui n'a pas de lien avec le calendrier politique", avait affirmé Bercy, reconnaissant tout même un "enjeu d'apaisement" autour des prix l'énergie.