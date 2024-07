Le taux du Livret d'épargne populaire abaissé de 5% à 4% à partir du 1er août

Un nouveau taux qui entrera en vigueur le 1er août. Le taux du Livret d'épargne populaire (LEP) va être abaissé à 4%, a annoncé, vendredi 12 juillet, le ministère de l'Economie et des finances, après une proposition du gouverneur de la Banque de France. Après avoir culminé à 6% en 2023, le taux du LEP avait déjà subi une baisse le 1er février 2024, à 5%. Le LEP est plafonné à 10 000 euros (hors intérêts capitalisés), garanti par l'Etat et exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. Plus de 18 millions de Français y sont éligibles.

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, "a décidé de continuer de stimuler le taux du Livret d'épargne populaire", "afin de soutenir l'épargne des classes moyennes", affirme le ministère dans un communiqué. En revanche, le taux du Livret A et celui du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) sont maintenus à 3% jusqu'au 1er février 2025. "Les taux du LEP ainsi que du livret A et du LDDS sont ainsi bien supérieurs à une inflation redescendue à 2,2%", estime le ministère de l'Economie et des Finances.